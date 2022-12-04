Британскую корону модифицируют для коронации Чарльза ІІІ

Об этом сообщает Reuters .

Какие именно модификации терпит корона, пока не известно. Коронация Чарльза ІІІ состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Новый правитель будет увенчан короной Святого Эдуарда и будет носить ее во время службы.

Корона Святого Эдуарда является символом британской власти с 1661 года, когда ею короновали Карла II.

8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II

Новым королем Соединенного Королевства стал 73-летний принц Уэльский Чарльз. 10 сентября в Лондоне его формально объявили королем Великобритании.

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