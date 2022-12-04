Британскую корону модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Корону Святого Эдуарда, являвшуюся символом британской монархии в течение 350 лет, забрали из лондонского Тауэра,чтобы модифицировать в коронацию Чарльза ІІІ
Об этом сообщает Reuters .
Какие именно модификации терпит корона, пока не известно. Коронация Чарльза ІІІ состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Новый правитель будет увенчан короной Святого Эдуарда и будет носить ее во время службы.
Корона Святого Эдуарда является символом британской власти с 1661 года, когда ею короновали Карла II.
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