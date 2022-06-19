Об этом сообщает BoxingScene .

В апреле 2022 года министерство финансов США внесло Кинагана в санкционный список, а за информацию о нем объявили вознаграждение в $5 млн. Кроме того, около 600 человек из окружения главаря мафии был запрещен въезд в США.

Кинаган является основателем боксерской промоутерской компании MTK Global, имеющей контракт с Фьюри. Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) был замечен в компании с Кинаганом в феврале 2022 года в Дубае (ОАЭ).

14 июня промоутер Эдди Хирн заявил, что британский боксер Энтони Джошуа, в случае победы над украинцем Александром Усиком, в декабре 2022 встретится с Тайсоном Фьюри.

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