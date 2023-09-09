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Британского добровольца в Украине нашли мертвым в водоеме со связанными руками

9 сентября, 2023 суббота
16:11
Криминал Британия солдат

В Украине был найден мертвым в водоеме со связанными за спиной руками британец Джордан Чедвик, сражавшийся в рядах Интернационального легиона

Об этом сообщает британское издание Sky News.

31-летний Джордан Чедвик родом из городка Бернли в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. В 2011-2015 он служил в британской армии, а в 2022 году, с началом полномасштабной войны РФ против Украины, Чедвик вступил в Интернациональный легион, чтобы защищать Украину.

Отмечается, что Джордан Чедвик был найден мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

Его мать, Бренда Чедвик, в интервью выразила глубокую печаль своей семьи по поводу потери сына.

"Мы оказываем помощь семье погибшего в Украине британца и поддерживаем связь с местными властями", - сказал спикер МИД.

  • Правительство Великобритании намерено включить ЧВК Вагнера в список террористических организаций. Работа наемников в Украине и Африке является угрозой глобальной безопасности.

Украина
Война с Россией
Великобритания
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