Британского добровольца в Украине нашли мертвым в водоеме со связанными руками

Об этом сообщает британское издание Sky News.

31-летний Джордан Чедвик родом из городка Бернли в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. В 2011-2015 он служил в британской армии, а в 2022 году, с началом полномасштабной войны РФ против Украины, Чедвик вступил в Интернациональный легион, чтобы защищать Украину.

Отмечается, что Джордан Чедвик был найден мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

Его мать, Бренда Чедвик, в интервью выразила глубокую печаль своей семьи по поводу потери сына.

"Мы оказываем помощь семье погибшего в Украине британца и поддерживаем связь с местными властями", - сказал спикер МИД.