Об этом говорится в материале The Telegraph.

У высокопоставленных чиновников оборонной промышленности Великобритании есть планы по изготовлению британского оружия и военных транспортных средств в Украине. В частности, отмечается, что в настоящее время продолжаются переговоры между представителями Лондона и Киева.

Так, британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих лицензированное оружие и транспортные средства на местном уровне.

Утверждается, что ряд стран Европы имеют подобные намерения и ведут переговоры с украинскими специалистами, но Великобритания стремится быть первой среди французских и немецких конкурентов. По словам руководителя одной из британских компаний, Лондон хочет быть "на первом месте в очереди".