Британское вооружение и военные транспортные средства могут производить в Украине, - The Telegraph
Как сообщили источники The Telegraph, между представителями оборонной промышленности Великобритании и их киевскими коллегами продолжаются переговоры по изготовлению британского оружия в Украине
Об этом говорится в материале The Telegraph.
У высокопоставленных чиновников оборонной промышленности Великобритании есть планы по изготовлению британского оружия и военных транспортных средств в Украине. В частности, отмечается, что в настоящее время продолжаются переговоры между представителями Лондона и Киева.
Так, британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих лицензированное оружие и транспортные средства на местном уровне.
Утверждается, что ряд стран Европы имеют подобные намерения и ведут переговоры с украинскими специалистами, но Великобритания стремится быть первой среди французских и немецких конкурентов. По словам руководителя одной из британских компаний, Лондон хочет быть "на первом месте в очереди".
- Журналисты издания утверждали, что это произошло после визита Владимира Зеленского в Великобританию. 8 февраля он прибыл туда Великобритании для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное