Об этом сообщают в Reuters со ссылкой на заявление Эндрю Гриффита из Министерства финансов.

"Мы ввели самые строгие санкции против России, и это подрывает их военную машину. Наш посыл ясен: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне", - сказал он.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций в России, в том числе в отношении известных бизнесменов и компаний и известных политиков.

По данным Управления по финансовым санкциям, входящему в состав Министерства финансов, Россия опередила Ливию и Иран и стала страной с наибольшим количеством наложенных на нее санкций в Великобритании. Замороженные российские активы на 6 миллиардов фунтов стерлингов превышают сумму, указанную во всех остальных британских режимах санкций.

4 ноября СМИ сообщили, что Россия добивается снятия санкций с Государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна. Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанка возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.

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