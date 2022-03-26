Британское правительство задержало два самолета бизнес-партнера Абрамовича, которые стоят $60 млн
Британское правительство задержало два частных самолета, принадлежащих российскому нефтяному магнату-миллиардеру Евгению Швидлеру
Об этом сообщает BBC, передает Еспрессо.TV.
Отмечается, что министр транспорта Великобритании Грант Шеппс сказал, что "друзьям Путина" не следует "наслаждаться роскошью", пока в Украине гибнут невинные люди.
Швидлер попал под санкции за его деловые связи с владельцем ФК "Челси" Романом Абрамовичем.
По словам правительства, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, а стоимость изъятых самолетов оценивается в 60 миллионов долларов (45 миллионов фунтов стерлингов).
Самолеты находятся под следствием в аэропортах Фарнборо и Биггина Хилл.
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