Об этом сообщила государственный секретарь Британии по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Надин Доррис в twitter .

"Правительство выдало лицензию, разрешающую продажу "Челси". Учитывая санкции, которые мы ввели против тех, кто связан с Путиным, и кровавое вторжение в Украину, долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только при новом владельце. Мы удовлетворены, что средства от продажи не получит Роман Абрамович или другие попавшие под санкции лица", - написала Доррис.

Ранее продажу Челси разрешила английская Премьер-лига. Новым владельцем лондонского клуба станет американский консорциум Clearlake Capital во главе с миллиардером Тодом Боли, также являющимся совладельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс".

Роман Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 года.

7 мая стало известно, что Роман Абрамович продал "Челси" .

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