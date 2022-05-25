Британское правительство разрешило продажу за 4,25 млрд фунтов футбольного клуба "Челси", принадлежавшего Абрамовичу
Правительство Великобритании дало разрешение на продажу "Челси", принадлежавшее российскому олигарху Роману Абрамовичу
Об этом сообщила государственный секретарь Британии по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Надин Доррис в twitter .
"Правительство выдало лицензию, разрешающую продажу "Челси". Учитывая санкции, которые мы ввели против тех, кто связан с Путиным, и кровавое вторжение в Украину, долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только при новом владельце. Мы удовлетворены, что средства от продажи не получит Роман Абрамович или другие попавшие под санкции лица", - написала Доррис.
Ранее продажу Челси разрешила английская Премьер-лига. Новым владельцем лондонского клуба станет американский консорциум Clearlake Capital во главе с миллиардером Тодом Боли, также являющимся совладельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс".
Роман Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 года.
- 7 мая стало известно, что Роман Абрамович продал "Челси" .
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