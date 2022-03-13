Британское правительство будет платить более $450 в месяц людям, принимающим беженцев из Украины

Об этом сообщает Reuters.



В британском правительстве заявили, что новая схема под названием "Дом для Украины" позволит украинским беженцам приехать в Британию, даже если у них нет родственных связей. Правительство будет платить 456 долларов в месяц гражданам, которые смогут предложить украинцам свободную комнату или недвижимость в течение минимум шести месяцев.



Правительство премьер-министра Бориса Джонсона столкнулось с критикой из-за задержек с приемом беженцев. Законодатели всех главных политических партий критиковали настаивание правительства на том, чтобы украинцы получали визы и биометрические тесты перед прибытием в Британию.



Согласно новой схеме представители общественности, благотворительные организации, предприятия и общественные группы должны иметь возможность предлагать жилье через вебстраницу до конца следующей недели.



"Великобритания стоит рядом с Украиной в самый короткий час, и британская общественность понимает необходимость как можно быстрее доставить как можно больше людей в безопасное место", - заявил министр жилищного строительства Майкл Гоув.



Каждый, кто предлагает номер или дом, должен будет доказать, что дом соответствует стандартам, и, вероятно, должен будет пройти проверку судимости.



На прошлой неделе Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что количество людей, которые убегут от войны в Украине, может возрасти более 4 миллионов, что вдвое превышает текущее количество, что составляет около 2 миллионов.



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