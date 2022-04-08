Британское издание Vogue поместило фото из Николаева на обложку

Об этом сообщается на сайте журнала.



Так, издание обнародовало 16 историй людей, которым пришлось покинуть свои страны и дома из-за вооруженных конфликтов. Три из этих историй рассказали украинки.



Фотографию, которую разместили на обложке издания, сделал 9 марта под Николаевом фотограф Уильям Кео.







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