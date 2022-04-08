Британское издание Vogue поместило фото из Николаева на обложку
Британский журнал Vogue посвятил новый выпуск кризисам с беженцами в мире и поместил на обложку фотографию, сделанную на въезде в Николаев
Об этом сообщается на сайте журнала.
Так, издание обнародовало 16 историй людей, которым пришлось покинуть свои страны и дома из-за вооруженных конфликтов. Три из этих историй рассказали украинки.
Фотографию, которую разместили на обложке издания, сделал 9 марта под Николаевом фотограф Уильям Кео.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное