Об этом сообщает Reuters, - информирует Еспресо.TV .



Эти мероприятия затрагивают индивидуальных и бизнес-клиентов HSBC по всему миру и идут дальше заявленных ранее намерений банка свернуть свои отношения с такими банками, как ВТБ, на которые были наложены западные санкции после вторжения России в Украину 24 февраля.

Действия HSBC показывают, как санкции, направленные против российской финансовой системы и ее политической и деловой элиты, также отражаются на российских гражданах за пределами страны, поскольку кредиторы стремятся избежать нарушения ограничений и потенциально больших штрафов.

HSBC заявил 14 марта, что "не принимает никаких новых заказов в России", не объяснив, что это означает для имеющихся или потенциальных российских клиентов на других рынках.

Источники сообщают, что специалисты банка по управлению рисками и комплаенсу велели бизнес-менеджерам проводить дополнительную проверку по всем потенциальным клиентам, имеющим российские паспорта или указавшие российские адреса, в результате чего было отказано гораздо большему числу клиентов, чем раньше.

Проверки также распространяются на владельцев двойных паспортов, а также на тех, кто связан с Беларусью, которую считают союзником Москвы, поскольку сотрудники банка очень стараются не предлагать услуги лицам или предприятиям, находящимся под санкциями.

Клиенты, имеющие деловые связи с Россией и получающие доход в рублях, например, получают доход от работы в России, пенсий или инвестиций, также пострадают, поскольку эти денежные потоки в рублях дисконтируются до нуля для кредитных целей.

Напомним, Япония наложила санкции на 25 россиян и 81 российскую компанию.

Канада ввела новые санкции против России.

США ввели санкции против депутатов Госдумы РФ, главы Сбербанка и 48 российских оборонных компаний.

Напомним , Запад вылезает из теплой ванны: Россия – бензоколонка и обезьяна с гранатой. НАТО должно поставить Путина на место, - Климкин

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