Британско-гонконгский банк HSBC не будет работать с российскими клиентами
Второй по величине банк Европы стремится оградить себя от западных санкций против Москвы
Об этом сообщает Reuters, - информирует Еспресо.TV .
Эти мероприятия затрагивают индивидуальных и бизнес-клиентов HSBC по всему миру и идут дальше заявленных ранее намерений банка свернуть свои отношения с такими банками, как ВТБ, на которые были наложены западные санкции после вторжения России в Украину 24 февраля.
Действия HSBC показывают, как санкции, направленные против российской финансовой системы и ее политической и деловой элиты, также отражаются на российских гражданах за пределами страны, поскольку кредиторы стремятся избежать нарушения ограничений и потенциально больших штрафов.
HSBC заявил 14 марта, что "не принимает никаких новых заказов в России", не объяснив, что это означает для имеющихся или потенциальных российских клиентов на других рынках.
Источники сообщают, что специалисты банка по управлению рисками и комплаенсу велели бизнес-менеджерам проводить дополнительную проверку по всем потенциальным клиентам, имеющим российские паспорта или указавшие российские адреса, в результате чего было отказано гораздо большему числу клиентов, чем раньше.
Проверки также распространяются на владельцев двойных паспортов, а также на тех, кто связан с Беларусью, которую считают союзником Москвы, поскольку сотрудники банка очень стараются не предлагать услуги лицам или предприятиям, находящимся под санкциями.
Клиенты, имеющие деловые связи с Россией и получающие доход в рублях, например, получают доход от работы в России, пенсий или инвестиций, также пострадают, поскольку эти денежные потоки в рублях дисконтируются до нуля для кредитных целей.
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