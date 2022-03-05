Британский журналист ранен под Киевом, Джонсон отреагировал

Об этом сообщает ЕН.

Журналистам сказали, что в Буче стреляла российская ДРГ.

На инцидент отреагировал премьер Британии Борис Джонсон, похвалив храбрость журналистов.



"Свободную прессу не запугать варварскими, неизбирательными насильственными действиями", - заявил он.

В настоящее время Ремсей уже находится в Британии.

"Нам повезло. Но сейчас погибают сотни украинцев, группы российских военных атакуют семьи, которые едут на своих частных авто так же, как стреляли по нам. С каждым днем эта война становится все хуже", - рассказал он.

Ранее стало известно, что журналисты британского СМИ Sky News попали под обстрел в Буче под Киевом.