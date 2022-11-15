Об этом информирует The Art newspaper .

"Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, включая столицу Киев, пригород Ирпень и город Бородянка - среди мест, наиболее пострадавших от российских бомбардировок", - пишет издание.

В частности, Бенкси признал три свои работы. В Бородянке на стене изображен мужчина, похожий на Путина, которого мальчик-дзюдоист бросает на пол. Известно, что президент РФ увлекается этим спортом и имеет черный пояс.

Еще один мурал на руинах разбомбленного здания, изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках.

Также в столице на Майдане Незалежности изображены двое детей, которые используют металлическую ловушку для танков - "еж", как качели.

Ранее анонимный уличный художник Бенкси подтвердил еще четыре работы. В частности – женщину в халате, бигуди, в противогазе и с огнетушителем.

Кроме того, бородатый мужчина принимает ванну.

Еще одна стенопись Бэнкси "дорисовала", включила в имеющееся граффити пениса, кузов бронированного грузовика - превратив изображение органа в ядерную боеголовку.

"Новые работы — первые публичные муралы Бэнкси за более года, хотя это не первый случай, когда его творчество ассоциируется с Украиной. В марте репродукция одной из его самых известных антивоенных работ "Солдаты CND" была продана на аукционе, собрав 106 505 долларов для детской больницы в Киеве. Оригинальная мурал впервые появилась у здания парламента в Лондоне в 2003 году во время протестов против войны в Ираке", - разъяснили в ведомстве.

Справочно. Бэнкси – псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Он также известен как политический активист и режиссер. Признание Бэнкси получил именно благодаря своим сатирическим уличным граффити.

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