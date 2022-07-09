Британский тяжеловес вышел на дуэль взглядов в маске Бориса Джонсона
Британский боксер Дерек Чисора провел дуэль взглядов с болгарином Кубратом Пулевым в маске Бориса Джонсона
Видео Чисора выложил в Instagram.
Боксер на традиционной дуэли взглядов нацепил маску отправленного в отставку премьера Британии Бориса Джонсона.
Бой Чисора – Пулев состоится сегодня, 9 июля, в Лондоне. Боксеры встретятся вторично. В 2016 году болгарин победил британца раздельным решением судей.
Дерек Чисора в ноябре 2020 года сражался с Александром Усиком и создал немало проблем. Украинец победил по очкам с небольшим преимуществом.
Кубрат Пулев в 2014 году выходил на ринг против другого украинца – Владимира Кличко – и проиграл нокаутом в пятом раунде.
- Дерек Чисора посоветовал соотечественнику Энтони Джошуа во втором поединке против Александра Усика применять грязные приемы .
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