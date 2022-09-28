Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Джойса, являющегося официальным претендентом на титул чемпионат мира в сверхтяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет Усик, он намерен добиваться боя с украинцем, или требовать, чтобы он уволил титул.

"Если Усик не хочет драться со мной, то он должен уволить пояс, и тогда я стану полноценным чемпионом и смогу защищать титул. Мне кажется, я смогу добраться до него, если буду продолжать давить". – пообещал Джойс.

Он заявил, что должен взять у Усика реванш за поражение в полупрофессиональной Всемирной серии бокса, которую он испытал в 2013 году.

"Это 12 раундов с меньшими перчатками, и с тех пор я прошел долгий путь. Это было очень давно. Чтобы достичь спортивного совершенства, нужно 10 лет. Я все еще учусь, поэтому это была бы отличная битва", - сказал Джойс.

В 2021 году WBO санкционировала бой Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джойса. Поединок так не состоялся, потому что украинец получил право сразу сразиться с Энтони Джошуа и лишил британца поясов WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

25 сентября Джо Джойс нокаутировал новозеландца Джозефа Паркера и стал претендентом на титул WBO.

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