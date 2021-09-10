Британский тяжеловес предупредил Усика о самом опасном "оружии" Джошуа

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Джойса, в бою между Джошуа и Усиком он ожидает интересного противостояния.

"Никто не знает наверняка, что они предложат друг другу. Усик совсем немного набрал в весе. Он сделает ставку на подвижность, работу ног, движения головой. А вот у Джошуа есть варианты: либо будет содержать соперника на джебе в стиле Владимира Кличко, или же наоборот попытается вырубить ", - предположил Джойс.

В то же время он выразил уверенность - если британец как следует попадет в Усика, то бой на этом будет завершен.

"Я уверен, что если один из таких ударов попадет точно в цель, Усик упадет. Но сумеет ли он попасть как следует или же бой пройдет всю дистанцию? Усик хорошо избегает ударов, использует работу ног, умеет вырывать раунды. Бой вполне может пройти все 12 раундов ", - сказал Джойс.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 9 сентября ексчемпион мира Александр Гвоздик заявил, что Джошуа ошибся, когда сбросил вес перед боем с Александром Усиком.

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