Британский тяжеловес победил нокаутом и стал новым чемпионом WBA, перед боем раздался Гимн Украины
Британец Даниэль Дюбуа нокаутировал Тревора Брайана из США и отобрал у него титул "регулярного" чемпиона мира WBA в сверхтяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 12 июня в Майами (США) Дюбуа нокаутировал Брайана в поединке за титул "регулярного" чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в четвертом раунде.
Легендарный американский промоутер Дон Кинг посвятил этот вечер боксу украинскому народу, перед чемпионским боем прозвучал национальный гимн Украины.
Самым престижным титулом WBA в тяжелом весе владеет Александр Усик, которому также принадлежат пояса WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской ассоциации). Таким образом Даниэль Дюбуа стал претендентом на бой с победителем реванша между украинцем и британцем Энтони Джошуа, которые должны встретиться в августе 2022 года.
- 11 июня японец Наоя Инуэ опередил Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
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