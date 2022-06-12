Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 12 июня в Майами (США) Дюбуа нокаутировал Брайана в поединке за титул "регулярного" чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в четвертом раунде.

Легендарный американский промоутер Дон Кинг посвятил этот вечер боксу украинскому народу, перед чемпионским боем прозвучал национальный гимн Украины.

Самым престижным титулом WBA в тяжелом весе владеет Александр Усик, которому также принадлежат пояса WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской ассоциации). Таким образом Даниэль Дюбуа стал претендентом на бой с победителем реванша между украинцем и британцем Энтони Джошуа, которые должны встретиться в августе 2022 года.

11 июня японец Наоя Инуэ опередил Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb