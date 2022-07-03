Британский тяжеловес победил нокаутом и бросил вызов Усику и Фьюри
Британский боксер Джо Джойс нокаутировал Кристиана Хаммера из Германии и заявил о желании сразиться с украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает BoxingNews24 .
В ночь на 3 июля в Лондоне Джойс досрочно победил Хаммера в четвертом раунде. Перед тем, как рефери зафиксировал победу британца техническим нокаутом, он четырежды отправлял немецкого боксера в нокдаун.
После боя Джойс заявил, что готов бросить вызов Усику и Фьюри.
"Да, я готов к следующему этапу. Сейчас я на самом высоком уровне, поэтому это лишь вопрос времени, пока они разберутся со своими боями. Я готов и жду. Я иду вперед и собираюсь достичь вершины. Я возглавляю рейтинги WBO и WBC, поэтому это только вопрос времени, когда я получу эти пояса", - сказал Джойс.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Джо Джойс лидирует в рейтинге WBO и занимает второе место в классификации WBC.
- 19 июня промоутер Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри может вернуться на ринг ради боя с Джо Джойсом.
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