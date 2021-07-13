Британский тяжеловес отобрал у Альвареса титул лучшего боксера мира
Британца Тайсона Фьюри признали лучшим боксером мира 2021 года по версии ESPN
Об этом сообщает ESPN .
Тайсон Фьюри стал победителем ESPY awards в номинации "Лучший боксер года". Британец опередил в борьбе за награду мексиканца Сауля Альвареса и американца Теофимо Лопеса.
Фьюри стал первым британским боксером, который получил эту награду после Леннокса Льюиса, который победил в 2002 году.
Фьюри свой последний бой провел в 2020 году против американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Предыдущим обладателем ESPY awards в 2019 году был чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Сауль Альварес.
В прошлом году победитель не определяли из-за пандемии.
- Напомним, 9 июля третий бой Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера перенесли из-за коронавирус в тренировочном лагере британца.
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