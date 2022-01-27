Британский тяжеловес Фьюри назвал имя следующего соперника

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Фьюри, он будет защищать титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против обязательного претендента на пояс – Вайта.

"Я не могу дождаться, чтобы ударить Вайта в лицо. Уайт, тренируйся настойчиво, потому что будешь уничтожен", - сказал Фьюри.

Британец пытался уговорить своего другого соотечественника – Энтони Джошуа – уступить ему право на бой с Александром Усиком, с которым они могли определить абсолютного чемпиона мира.

Предполагалось, что Джошуа в случае согласия встретится с победителем поединка Фьюри - Усик. Уайт после этого также должен был провести бой с абсолютным чемпионом мира.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.