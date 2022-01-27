Британский тяжеловес Фьюри назвал имя следующего соперника
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий поединок против соотечественника Диллиана Вайта
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Фьюри, он будет защищать титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против обязательного претендента на пояс – Вайта.
"Я не могу дождаться, чтобы ударить Вайта в лицо. Уайт, тренируйся настойчиво, потому что будешь уничтожен", - сказал Фьюри.
Британец пытался уговорить своего другого соотечественника – Энтони Джошуа – уступить ему право на бой с Александром Усиком, с которым они могли определить абсолютного чемпиона мира.
Предполагалось, что Джошуа в случае согласия встретится с победителем поединка Фьюри - Усик. Уайт после этого также должен был провести бой с абсолютным чемпионом мира.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
- Напомним, 27 января Тайсон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа потерял $90 млн из- за решения немедленно провести реванш с Александром Усиком.
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