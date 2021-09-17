Британский суд засекретил завещание принца Филиппа на 90 лет
Глава подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейн отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .
Мафарлейн принял решение не нарушать традицию и позволил не раскрывать завещание члена королевской семьи.
"Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов его семьи", - заявил судья.
По его словам, он не видел завещания и ничего не знает о его содержании.
Завещание будет храниться в сейфе главы подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона вместе с еще 30 закрытыми конвертами с заветами.
- Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоится 17 апреля.
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