Британский суд засекретил завещание принца Филиппа на 90 лет

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Мафарлейн принял решение не нарушать традицию и позволил не раскрывать завещание члена королевской семьи.

"Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов его семьи", - заявил судья.

По его словам, он не видел завещания и ничего не знает о его содержании.

Завещание будет храниться в сейфе главы подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона вместе с еще 30 закрытыми конвертами с заветами.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоится 17 апреля.