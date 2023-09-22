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Британский суд обвинил пятерых человек в шпионаже в пользу России

22 сентября, 2023 пятница
07:18
Мир

Вестминстерский суд в Лондоне обвиняет пятерых лиц, якобы работающих на спецслужбы РФ в шпионаже в пользу России и заговоре

Об этом сообщает BBC.News.

Во вторник, 26 сентября, граждане Болгарии Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова предстанут перед Вестминстерским магистратским судом, обвиняющим их в сговоре с целью сбора информации, полезной для РФ в период с августа 2020 года по февраль 2023 года года.

Полиция Лондона провела расследование и обнаружила, что подозреваемые работали в оперативной шпионской камере российских служб безопасности и наблюдали "за целями".

45-летний господин Руссев руководил операциями из Великобритании и действовал как связь с получавшими разведданные. После проведения обысков в жилищах Русева, Джамбазова, 41 год, и Ивановой, 31 год, полиция нашла поддельные паспорта и официальные документы, удостоверяющие личность Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии. Документы содержали фотографии подозреваемых, а полиция утверждает, что Русев сам производил эти подделки. Все трое уже несколько лет проживали в Великобритании в пригородных домах и работали на разных работах.

Трое фигурантов также подозреваются в организации операции по наблюдению в Черногории и создании поддельных удостоверений журналистов, в том числе с изображением Ивановой.

Русев имеет историю ведения бизнеса в России, а в Великобританию переехал в 2009 году и три года работал в техническом отделе финансовых услуг. В его профиле в LinkedIn указано, что у него был бизнес, связанный с перехватом коммуникаций или электронных сигналов. Русев также утверждает, что когда-то являлся советником болгарского министерства энергетики.

Соседи Джамбазова и Ивановой описывают их как пару. В своем профиле в LinkedIn Джамбазов отмечает, что он водитель в больнице, а Иванова, что она лаборант частного медицинского бизнеса. Они переехали в Великобританию около десяти лет назад и руководили общественной организацией, которая знакомила граждан Болгарии с "культурой и нормами британского общества". Согласно болгарским официальным документам, они работали на избирательные комиссии в Лондоне, которые способствовали голосованию на болгарских выборах граждан, проживающих за границей.

29-летняя Ваня Габерова признан косметолог, которая была владелицей компании "Красавица" и судьей на конкурсах мастеров наращенных ресниц.

Все пять фигурантов обвиняются в проведении активных операций в Великобритании и Европе, сборе и передаче информации в Россию.

  • Премьер-министр Британии Риши Сунак выразил обеспокоенность премьер-министру Китая Ли Цяну по поводу вмешательства страны в работу британского парламента после того, как в Британии арестовали двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Пекина.
Россия
Болгария
Великобритания
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