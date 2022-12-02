Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Конечно, наши "Пункты несокрушимости" не сравнить с его опытом, потому что здесь тепло, электричество, вода, связь и все необходимое, чтобы мы могли пройти эту зиму. Рады приветствовать друга Украины здесь, рядом с нами в сложный для нас момент. Мы такие же крутые, как и Бер Гриллз, хотя и не поднимались на Эверест и не путешествуем в джунглях. Мы у себя дома. Россия пытается устроить нам испытания, но мы знаем, что наша основная цель – победить, и не природу, а врага", - написал Тимошенко.

Справка: Эдвард Майкл "Бер" Гриллз - путешественник, телеведущий и писатель. Его программа, которая в украинском переводе называется "Вижити за будь-яку ціну", выходит на Channel 4 для Великобритании и на Discovery Channel для США, Европы, Азии и Африки. В программе Гриллз приезжает в дикие места, показывая зрителям, как выживать. Программа выходит с октября 2006 года. По состоянию на 2022 год вышло семь сезонов передачи. Во всех экспедициях Гриллз собирал деньги для благотворительных организаций.

Отец путешественника – политик из Консервативной партии Британии, а его бабушка – Патрисия Форд – была членом парламента от Ольстерской юнионистской партии. Дед по матери – профессиональный игрок в крикет Невилл Форд. Кроме телевидения Гриллз иногда работает мотивационным оратором.

Ранее сообщалось, что Бер Гриллз приехал в Украину.

22 ноября Владимир Зеленский объявил о запуске нового проекта поддержки населения – Пунктов несокрушимости. Это места, где постоянно есть электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

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