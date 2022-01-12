Британский премьер Джонсон признал, что посещал вечеринку во время карантина в начале пандемии

Об этом сообщает The Guardian.



Борис Джонсон признался, что посетил вечеринку с напитками в своей резиденции на Даунинг-стрит во время первого карантина 20 мая 2020 года. Премьер Великобритании извинился перед нацией и заявил, что мероприятие "технически" не нарушило никаких правил.



"Я знаю, что миллионы людей по всей стране совершили чрезвычайные жертвы за последние 18 месяцев. Я знаю, какие страдания они пережили", - сказал Джонсон.



Он добавил, что понимает, какую ярость британцы испытывают по отношению к нему и возглавляемому им правительству, когда думают, что на самой Даунинг-стрит правила не соблюдаются должным образом создающими их людьми.



По словам премьера, в тот вечер он присоединился к мероприятию примерно на 25 минут в 18:00. Поскольку сад в его резиденции использовался как "продолжение офиса" во время локдауна, он считал, что это было "рабочее мероприятие".



Слова Джонсона не убедили оппозицию, а лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что премьер-министр должен уйти в отставку.



В декабре прошлого года в СМИ опубликовали фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десяти человек, пьющих вино в саду его резиденции во время карантина в мае 2020 года.

В декабре 2021 года на фоне скандала с рождественской вечеринкой во время пандемии Консервативная партия Джонсона потерпела поражение во время довыборов в Северном Шропшире, где побеждала почти 200 лет.