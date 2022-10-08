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Британский поставщик электроэнергии будет доплачивать клиентам за экономию, - Reuters

8 октября, 2022 суббота
16:29
Мир

Британская компания-поставщик электроэнергии Octopus вводит схему "Периоды экономии", по которой будет доплачивать клиентам в случае неиспользования электричества

Об этом сообщает Reuters .

Известно, что Octopus будет доплачивать клиентам при неиспользовании электричества во время пиковой нагрузки.

Согласно схеме 1,4 миллиона клиентов Octopus, имеющих "умные" счетчики, и около 5000 предприятий могут получить 4 фунта стерлингов за экономию каждой единицы электроэнергии с ноября 2022-го по март 2023 года.

Компания пообещала отправить клиентам письмо, где будут указаны часы пиковой нагрузки на электросети. Теоретически домохозяйства могут сэкономить около 100 фунтов стерлингов за зиму.

"Вместо того чтобы отрезать целые районы страны от электроэнергии, когда у нас не будет хватать газа, мы можем вознаградить людей за использование меньшего количества энергии во время пиковой потребности", – объясняют в Octopus.

  • 6 октября в Барселоне городские власти запустили проект Metrolinera, в рамках которого энергией от метрополитена будут питать зарядную станцию для электрокаров. В городской власти убеждены, что энергии, производимой системой метрополитена, достаточно для обеспечения работы электротранспорта, которым каждый день пользуется все больше людей.

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