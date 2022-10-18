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Британский поп-музыкант Род Стюарт арендует дом и оплачивает счета семье украинских беженцев

18 октября, 2022 вторник
13:42
Таблоид

Легенда поп-музыки Род Стюарт помог вывезти с территории активных боевых действий в Украине 16 беженцев, арендовал и обустроил жилье для многодетной семьи украинцев

Об этом Род Стюарт рассказал в интервью Mirror.

Ростислав и Елена вместе с пятью своими детьми от 17 до 2 лет выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения России и прибыли в Великобританию. Семья начинала свою жизнь заново, не имея ни денег, ни дома, не зная ни слова по-английски. Как пишет британское издание, перспективы были ужасающие, но помощь прибыла от невероятного спасителя рок-н-ролла.

Новая жизнь украинской семьи в Британии финансируется Родом Стюартом. Он нашел для них дом, обставил его и пообещал оплачивать счета минимум год.

Как рассказывает Род Стюарт, семья была очень рада видеть его, когда он пришел в гости.

"Я прошел в дверь, и они все выбежали вниз по лестнице, все красиво одетые в украинские национальные костюмы, - улыбается Род. - Это было так здорово, что они все приложили столько усилий. Они сделали мне чашку чая, и мы съели". много печенья и шоколада, хотя ребенок не прекращал попыток утащить мое. Это действительно было прекрасно".

Музыкант рассказывает, что мнение поддерживать украинцев пришло ему однажды вечером, когда они вместе с женой Пенни "с разбитым сердцем" наблюдали за ужасом в Украине в вечерних новостях.

"Словами невозможно описать то, что мы увидели, - делится Род Стюатр, - бомбардировка невинных детей, бомбардировка больниц и детских площадок. Как и все остальные, мы были совершенно ошеломлены. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло".

Он вспоминает, как обратился к Пенни, сказав, что они смотрят кадры Второй мировой войны, если бы кинохроника была черно-белой.

"Я родился сразу после войны, так что в моей семье много о ней памяти, - говорит легенда поп-музыки. - Вот насколько разрушительно это было для меня. Я не думал, что мы снова увидим войну с танками".

Как рассказывает Род Стюарт, тогда он решил попытаться изменить ситуацию. Вместе с племянником Уорреном они решили собрать несколько грузовиков, наполнить их всем необходимым и отправиться в Украину. На границе Украины они встретили и вывезли в Берлин 16 беженцев. Род Стюарт хотел отправиться сам, но ему посоветовали отказаться от этой идеи, учитывая почтенный возраст – 77 лет. Поэтому Уоррен отправился в путешествие вместе с братом Гевином и шестью волонтерами. Поездку полностью профинансировал Род Стюатр.

"Я бы приехал на своем Lamborghini, – смеется Род. – Мне бы хотелось поехать вместе".

Поездка прошла успешно, но Род Стюатр не хотел останавливаться на достигнутом. Полон решимости помочь другим беженцам, столкнувшимся с ужасной перспективой попытки восстановить свою жизнь, он связался с Ростиславом и его семьей, которые не были среди вывезенных беженцев. Семья Ростислава преодолела путь в Британию самостоятельно. Кроме дома, который музыкант снял для семьи, он помог устроиться на работу еще двум украинцам в своем имении в Эссексе, в том числе и одному садовнику.

"Они все очень благодарны. И это просто заставляет меня хотеть делать больше. Сейчас я думаю приобрести другой дом и приютить там гораздо больше людей", – делится планами музыкант.

Род Стюарт говорит, что ему было приятно познакомиться с Ростиславом и его детьми, несмотря на очевидный языковой барьер.

"Они такая замечательная маленькая семья, к тому же такие вежливые. Никто из них не говорит по-английски, но у них такие замечательные манеры, особенно у подростков, - рассказывает Стюатр и добавляет, смеясь, - хотя я не знаю, какие они, когда меня здесь нет».

  • 6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. При каждом из них государство будет выделять 150 евро в месяц. Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.
  • 14 сентября в Германии для переселенцев закупили более 6 тыс. детских украинских книг. Для детей-переселенцев всех возрастов приобрели книги украинских авторов и переводные, классика и новинки, художественную и нонфикшн литературу – от малышей до подростков и обнародовали список библиотек.
  • На утро понедельника, 17 октября, перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди из автомобилей и пешеходов, автобусы отсутствуют.
  • В Польше ожидают прибытия до 800 тыс. беженцев из Украины этой зимой

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