Об этом пишет Sky News .

Литературный агент писателя Эндрю Уайл отметил, что раны Салмана Рушди были глубокими. Также он ослеп на один глаз.

"У него было три серьезных ранения на шее. Одна рука недееспособна, потому что перерезаны нервы. И еще около 15 ран в груди и туловище. Следовательно, это было жестокое нападение", - добавил Эндрю Вайл.

Литературный агент отказался сообщать, находится ли Салман Рушди в больнице, объяснив, что не может предоставить никакой информации о местонахождении писателя.

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди издал роман "Сатанинские стихи" в 1988 году. Рушди считал, что ислам нуждается в трансформации и обновлении, поэтому роман был своеобразным протестом против ислама как "убивающей религии". Именно поэтому после публикации в мире вспыхнули протесты против автора. Некоторые мусульмане считают "Сатанинские стихи" богохульством, поэтому годами угрожали Рушди убийством. За физическое уничтожение писателя была назначена награда в $3 млн.

В пятницу, 12 августа, в Нью-Йорке на писателя Салмана Рушди совершили нападение. Неизвестный подбежал к Рушди с ножом, когда тот готовился к лекции.

Британский писатель Салман Рушди выжил после нападения, но находился в тяжелом состоянии.

14 августа британский писатель Салман Рушди пришел в себя после покушения на его жизнь, через день после ранения его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала об угрозах из-за поддержки, которую она выразила писателю Салману Рушди. Писательница обратилась в полицию.

19 августа в публичной библиотеке Нью-Йорка состоялись чтения в поддержку Салмана Рушди.

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