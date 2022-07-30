Британский парламентарий призвал выдворить посольство РФ

Об этом он написал в Twitter.

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву", - написал он.

Также парламентарий тэгнул аккаунт министра иностранных дел Британии Лиз Трасс и добавил "Что ты собираешься делать?".

Ранее посольство России в Британии опубликовало твит, где призвало к казни бойцов "Азова" и оправдывало их убийство. Твиттер демонстрирует пост с предупреждением, что написанное нарушает правила в отношении проявлений ненависти.

Кристофер Брайант – британский политик, член парламента с 2001 года и теневой министр по вопросам реформы системы социального обеспечения с 2013 года.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

Посольство РФ в Великобритании заявило, что бойцы украинского полка "Азов" заслуживают унизительной смерти, потому что они "не настоящие солдаты".

В МИД заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

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