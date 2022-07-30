Британский парламентарий призвал выдворить посольство РФ
Британский депутат Крис Брайант сказал, что Великобритании следует отправить российское посольство обратно в Москву
Об этом он написал в Twitter.
"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву", - написал он.
Также парламентарий тэгнул аккаунт министра иностранных дел Британии Лиз Трасс и добавил "Что ты собираешься делать?".
Ранее посольство России в Британии опубликовало твит, где призвало к казни бойцов "Азова" и оправдывало их убийство. Твиттер демонстрирует пост с предупреждением, что написанное нарушает правила в отношении проявлений ненависти.
Кристофер Брайант – британский политик, член парламента с 2001 года и теневой министр по вопросам реформы системы социального обеспечения с 2013 года.
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