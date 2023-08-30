Британский парламент впервые назвал Тайвань независимой страной в официальном документе

Об этом сообщает Politico.

Новые формулировки, указанные в отчете, опубликованном в среду влиятельным комитетом по иностранным делам Палаты общин, рискуют вызвать резкую негативную реакцию со стороны Пекина. По словам издания, это происходит в тот момент, когда Клеверли становится первым высокопоставленным британским посланником, который посетит Пекин через пять лет на фоне холодных отношений.

Politico напоминает, что Пекин давно отрицает государственность Тайваня, настаивая на том, что самоуправляющийся демократический остров является частью его территории. Только 13 стран мира дипломатически признают Тайбэй вместо Пекина.

"Тайвань уже является независимым государством под названием Китайская Республика. Тайвань имеет все требования к государственности, включая постоянное население, определенную территорию, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами - ему не хватает только большего международного признания", - говорится в отчете комитета.



По словам главы Комитета Алисии Кернс из господствующей консервативной партии, это первый случай, когда отчет парламента Великобритании делает подобное заявление.

"Мы признаем позицию Китая, но мы как комитет по иностранным делам не принимаем ее. Чрезвычайно важно, чтобы министр иностранных дел непоколебимо и громко поддерживал Тайвань и четко давал понять, что мы будем поддерживать право Тайваня на самоопределение", - сказала Кернс.

Она также подчеркнула, что такое обязательство согласуется не только с британскими ценностями, но также служит четким сообщением автократическим режимам во всем мире о том, что суверенитет не может быть установлен насилием или принуждением.

В своем докладе комитет также критикует правительство за недостаточную смелость в поддержке Тайваня и призывает власти начать с союзниками подготовку антикитайских санкций, чтобы сдержать военные действия Пекина и экономическую блокаду острова, поставляющего 90 процентов самых современных полупроводников в мире.

"Великобритания могла бы наладить более тесные отношения с Тайванем, если бы не была слишком осторожна относительно образа коммунистической партии Китая. Великобритания должна ослабить самовольные ограничения относительно того, кто может общаться с тайваньскими официальными лицами. США и Япония показали, что общение возможно даже на самом высоком равные", - говорится в докладе.

Парламентарии также призвали правительство теснее сотрудничать с Токио и Тайбеем по возможностям кибернетической и космической обороны и провести кампанию по принятию Тайваня во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), новым членом которого недавно стала Великобритания.

В то же время в докладе также критикуется британское правительство за то, что оно скрывает свою стратегию по отношению к Китаю.

"Учитывая публикацию Германией китайской стратегии, очевидно, что правительство Великобритании может опубликовать публичную, несекретную версию, которая даст государственному и частному секторам те указания, которые они ищут", - говорится в сообщении.

Politico отметило, что правительство премьер-министра Риши Сунака отказалось от определения Китая как широкомасштабной угрозы, представив его как "определяющий для эпохи и системный вызов".

Что известно об отношениях между Китаем и Тайванем

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением.

26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.

Впоследствии бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами".

Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.

5 мая в США заявили, что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых нескольких лет.

8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.

На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.

10 апреля в МИД КНР заявили, что "основной нормой" в мире должна быть позиция "единого Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства .

14 мая военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку от Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара.

Министр обороны США Ллойд Остин 3 июня предупреждал , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.

Утром 8 июня в ответ на вхождение 37 китайских военных самолетов в зону ПВО острова Тайвань активировал свои системы. Часть самолетов потом улетела в западную часть Тихого океана.

9 августа десять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая раньше была неофициальной границей между Китаем и Тайванем. По словам минобороны страны, это стало вторым подобным вторжением за неделю. Позже, 19 августа, Китай начал военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит вице-президента Уильяма Лая в США.

25 августа минобороны Тайваня сообщило о 13 самолетах, вошедших в "зону реагирования" Тайваня, и пяти кораблях, осуществляющих патрулирование в состоянии боевой готовности.