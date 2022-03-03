Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех граждан Украины, которые получили ранения или травмы глаз

Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов, говорится в пресс-релизе центра, полученном Эспрессо.



"Деятельность клиники согласована с Министерством Здравоохранения и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, также используем свои собственные расходные материалы", – пишут врачи.



Отмечается, что прием пациентов осуществляется по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим консультации он-лайн.



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"Мы выполняем свою профессиональную обязанность и будем оставаться на рабочем месте постоянно. С уважением, основательница Британского офтальмологического центра Наталья Фостер", - добавили в центре.