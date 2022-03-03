Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех граждан Украины, которые получили ранения или травмы глаз
А также при острых заболеваниях глаз, нуждающихся в неотложной помощи, в режиме 24/7
Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов, говорится в пресс-релизе центра, полученном Эспрессо.
"Деятельность клиники согласована с Министерством Здравоохранения и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, также используем свои собственные расходные материалы", – пишут врачи.
Отмечается, что прием пациентов осуществляется по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим консультации он-лайн.
Информация на нашем сайте https://eyes.ua/ и по телефонам:
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