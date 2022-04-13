Британский оффшорный остров Джерси заморозил активы Абрамовича на сумму свыше $7 млрд
Королевский суд Джерси принял решение о замораживании активов на сумму более 7 миллиардов долларов – их связывают с российским олигархом Романом Абрамовичем
Об этом сообщают на странице суда.
"Ордеры на обыск были исполнены полицией правительства Джерси во вторник, 12 апреля 2022 года. Они прошли в компаниях, которые подозреваются в причастности к предпринимательской деятельности Романа Абрамовича", - говорится в сообщении.
Королевский суд 12 апреля также вынес официальный приказ о замораживании активов, оцениваемых свыше 7 миллиардов долларов США, которые, как подозревают, связаны с господином Абрамовичем и размещены в Джерси, или принадлежат юрлицам, зарегистрированным на острове.
- Напомним, Роман Абрамович является одним из богатейших олигархов России и приближен к Путину. Следовательно, его имя одним из первых было внесено в санкционные списки. В то же время он является одним из ключевых переговорщиков во время встреч украинских и российских делегаций, обсуждающих мирные соглашения между Украиной и Россией.
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