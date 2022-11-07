Об этом сообщает Reuters .

В то же время официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге призвал Великобританию прекратить какие-либо контакты с Тайванем.

"Мы призываем британскую сторону прекратить любые формы официальных обменов с Тайванем и прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам о независимости Тайваня", - сказал он.

Британский министр по торговле Грег Хэндс посетит Тайвань для проведения торговых переговоров и встретится с президентом Цай Инвэнь, сообщил его офис в понедельник.

Хендс, также член парламента, станет одним из организаторов 25-х ежегодных британско-тайваньских торговых переговоров.

"Личный визит в Тайвань является четким сигналом о приверженности Великобритании к усилению британско-тайваньских торговых связей. Как и Великобритания, Тайвань является сторонником свободной и справедливой торговли, основанной на глобальной торговой системе, основанной на правилах", - говорится в заявлении его офиса.

Между Британией и Тайванем нет официальных дипломатических отношений, но у стран тесные экономические связи.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на возражения Китая, прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США".

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