Британский министр собрался в Тайвань, несмотря на возражения Китая
Британский министр по торговле Грег Хэндс на этой неделе посетит Тайвань, который Китай считает своей территорией
Об этом сообщает Reuters .
В то же время официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге призвал Великобританию прекратить какие-либо контакты с Тайванем.
"Мы призываем британскую сторону прекратить любые формы официальных обменов с Тайванем и прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам о независимости Тайваня", - сказал он.
Британский министр по торговле Грег Хэндс посетит Тайвань для проведения торговых переговоров и встретится с президентом Цай Инвэнь, сообщил его офис в понедельник.
Хендс, также член парламента, станет одним из организаторов 25-х ежегодных британско-тайваньских торговых переговоров.
"Личный визит в Тайвань является четким сигналом о приверженности Великобритании к усилению британско-тайваньских торговых связей. Как и Великобритания, Тайвань является сторонником свободной и справедливой торговли, основанной на глобальной торговой системе, основанной на правилах", - говорится в заявлении его офиса.
Между Британией и Тайванем нет официальных дипломатических отношений, но у стран тесные экономические связи.
- 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на возражения Китая, прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.81
- Актуальное
- Важное