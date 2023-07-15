Об этом информирует BBC.

Уоллес не будет выдвигаться на следующих всеобщих выборах, однако отвергает возможность преждевременной отставки, что приведет к выборам. Источники издания сообщают, что кадровые изменения в правительстве Британии ожидаются в сентябре.

Заявление Уоллеса прозвучало на фоне предположений, что он может покинуть правительство после четырех лет на посту. Уоллес занимал должность главы минобороны с 2019 года и работал при трех разных премьер-министрах.

По информации BBC, Уоллес сообщил премьер-министру Риши Сунаку о своем решении уйти в отставку еще 16 июня.