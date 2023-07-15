Британский министр обороны Уоллес осенью может уйти с должности, - BBC
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, вероятно, уйдет в отставку осенью во время последующих перестановок в британском правительстве
Об этом информирует BBC.
Уоллес не будет выдвигаться на следующих всеобщих выборах, однако отвергает возможность преждевременной отставки, что приведет к выборам. Источники издания сообщают, что кадровые изменения в правительстве Британии ожидаются в сентябре.
Заявление Уоллеса прозвучало на фоне предположений, что он может покинуть правительство после четырех лет на посту. Уоллес занимал должность главы минобороны с 2019 года и работал при трех разных премьер-министрах.
По информации BBC, Уоллес сообщил премьер-министру Риши Сунаку о своем решении уйти в отставку еще 16 июня.
- 12 июля министр обороны Британии отреагировал на критику Зеленского об отсутствии приглашения Украины в НАТО. Он сказал, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, потому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.
- Позже Уоллес заявил, что его слова о "неблагодарной Украине" исказили. Он назвал отношения Великобритании и Украины партнерскими.
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