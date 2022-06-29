Об этом сообщил поселковый председатель Гостомеля Тарас Думенко в facebook .

"Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики. В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" "рассказали гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома", - написал Думенко.

11 июля 2021 года компания Virgin Galactic совершила первый космический туристический полет, в котором принял участие Ричард Брэнсон.

20 февраля Ричард Брэнсон заявил, что российское вторжение в Украину разорвет Будапештский меморандум в клочья.

4 марта Ричард Брэнсон заявил, что Россия должна почувствовать всю силу экономической и социальной изоляции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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