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Британский миллиардер Бренсон посетил Гостомель

29 июня, 2022 среда
15:00
Наука

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле Киевской области

Об этом сообщил поселковый председатель Гостомеля Тарас Думенко в facebook .

"Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики. В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" "рассказали гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома", - написал Думенко.

11 июля 2021 года компания Virgin Galactic совершила первый космический туристический полет, в котором принял участие Ричард Брэнсон.

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Технологии
война с Россией
Гостомель
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