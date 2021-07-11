Британский миллиардер Брэнсон летит в космос. ПРЯМОЙ ЭФИР

Об этом сообщает Укринформ.

Прямую трансляцию полета Virgin Galactic ведет на своем канале в YouTube.

Старт полета запланирован на 17:30 11 июля. Согласно плану, корабль отделится от носителя на высоте 16 км и проведет в полете около двух часов.

Всего на корабле будут находится восемь человек: двое пилотов и шесть пассажиров - сам 70-летний Ричард Брэнсон, Бет Мозес, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic; Колин Беннет, ведущий инженер Virgin Galactic; и Сириша Бандла, вице-президент компании по связям с правительством и исследованиям. VSS Unity пилотируют Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а Фредерик Стеркоу и Келли Латимер пилотируют VMS Eve.

VSS Unity взлетит под крыльями самолета-носителя VMS Eve. На высоте около 15 тис.м Eve сбросит Unity, и космический самолет самостоятельно отправится в суборбитальное пространство. Eve и Unity вернутся на космодром Америки.

Если все пойдет по плану, Ричард Брэнсон, как ожидается, осуществит космический полет всего за 9 дней до того, как компания Blue Origin собирается достичь аналогичного достижения со своим аппаратом New Shepherd. В полете, запланированном на 20 июля, должен принять участие основатель Amazon Джефф Безос.

После приземления Брэнсон пообещал сделать важное заявление, которое повлечет развитие космических путешествий.