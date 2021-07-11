Британский миллиардер Брэнсон летит в космос. ПРЯМОЙ ЭФИР
В воскресенье, 11 июля, компания Virgin Galactic осуществляет первый космический полет, в котором участвует ее владелец - миллиардер Ричард Брэнсон
Об этом сообщает Укринформ.
Прямую трансляцию полета Virgin Galactic ведет на своем канале в YouTube.
Старт полета запланирован на 17:30 11 июля. Согласно плану, корабль отделится от носителя на высоте 16 км и проведет в полете около двух часов.
Всего на корабле будут находится восемь человек: двое пилотов и шесть пассажиров - сам 70-летний Ричард Брэнсон, Бет Мозес, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic; Колин Беннет, ведущий инженер Virgin Galactic; и Сириша Бандла, вице-президент компании по связям с правительством и исследованиям. VSS Unity пилотируют Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а Фредерик Стеркоу и Келли Латимер пилотируют VMS Eve.
VSS Unity взлетит под крыльями самолета-носителя VMS Eve. На высоте около 15 тис.м Eve сбросит Unity, и космический самолет самостоятельно отправится в суборбитальное пространство. Eve и Unity вернутся на космодром Америки.
Если все пойдет по плану, Ричард Брэнсон, как ожидается, осуществит космический полет всего за 9 дней до того, как компания Blue Origin собирается достичь аналогичного достижения со своим аппаратом New Shepherd. В полете, запланированном на 20 июля, должен принять участие основатель Amazon Джефф Безос.
После приземления Брэнсон пообещал сделать важное заявление, которое повлечет развитие космических путешествий.
- Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 июля 2021 года, компания Virgin Galactic британца Ричарда Брэнсона осуществит космический полет.
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