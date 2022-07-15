Британский МИД вызвал посла РФ после новости о смерти британца в российском плену
Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за смерти британца Пола Юри в плену террористов "ДНР"
Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
Глава МИД Британии заявила, что она в шоке от новости о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри во время удержания в российском плену.
"Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Юри был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения", - сказала Трасс.
Она также добавила, что российское правительство и его прихвостни будут привлечены к ответственности за совершенные преступления.
- Напомним, 15 июля стало известно о смерти в террористической "ДНР" пленного гражданина Великобритании
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