Британский МИД: российская дезинформация готовит почву для вторжения в Украину
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс выступила с осуждением российской пропаганды, которая готовит основу для военных действий РФ против свободной Украины по новым направлениям
Об этом со ссылкой на заявление в твиттере чиновницы передает Еспресо.TV.
"Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину", - отметила Трасс.
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Глава британской дипломатии призвала Кремль "остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры".
- В ноябре Лиз Трасс отмечала, что новое нападение РФ на Украину было бы "роковой ошибкой" .
- Позже она говорила о "тяжких экономических последствиях" для России в случае новых попыток нарушения территориальной целостности Украины.
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