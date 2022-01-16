Британский МИД: российская дезинформация готовит почву для вторжения в Украину

Об этом со ссылкой на заявление в твиттере чиновницы передает Еспресо.TV.



"Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину", - отметила Трасс.



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Глава британской дипломатии призвала Кремль "остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры".

В ноябре Лиз Трасс отмечала, что новое нападение РФ на Украину было бы "роковой ошибкой" .

Позже она говорила о "тяжких экономических последствиях" для России в случае новых попыток нарушения территориальной целостности Украины.