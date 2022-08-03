Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что после оккупации российскими войсками города, в мае, Романовский вместе со скрипачом Петром Лундстремом, известным сторонником вторжения России в Украину, сыграли напротив уничтоженного здания Драмтеатра в Мариуполе сонату для скрипки Моцарта .



"Романовский отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения официального дисциплинарного расследования", - сообщила The Times спикер Королевского колледжа музыки.



Сам музыкант утверждает, что считает свое выступление и визит в Мариуполь "знаком поддержки обездоленного народа на Востоке Украины" и вкладом в примирение. Романовский также добавил, что хочет сыграть "по обе стороні конфликта", если будет обеспечена его безопасность на "подконтрольных Украине территориях".



Как известно, Романовский публиковал посты, где демонстрировал ход своей поездки в Мариуполь. В одном из видеороликов пианист рассказывает о силе искусства нести "мир и любовь". Он также позирует с Лундстремом перед знаком Мариуполя, раскрашенным в цвета русского флага.



В другом посту Лундстрем изображен в футболке с буквой "Z" и словом "Русь".

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