English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины Британский колледж предложил бесплатные курсы английского языка для украинских беженцев

Британский колледж предложил бесплатные курсы английского языка для украинских беженцев

30 апреля, 2022 суббота
17:56
беженцы из Украины

Курсы английского языка для вынужденно переселенных людей из Украины предлагает Wirral Met College бесплатно

Об этом сообщили на сайте колледжа.

Бесплатные курсы английского языка доступны всем взрослым украинцам и членам их семей, которые находятся в Великобритании по программам "Ukraine Family Scheme" и "Ukraine Sponsorship Scheme".

"Программа (ESOL) колледжа помогает взрослым улучшить все аспекты своих языковых навыков. Опытные сотрудники Wirral Met помогают студентам улучшить их чтение, письмо и аудирование и получить общенационально признанную квалификацию", - говорится в сообщении.

Участники также смогут получить информацию о путешествиях, жилье, здравоохранении и рынке труда, а также экскурсии и посещения по Ливерпулю.

В марте колледж производил сбор необходимых вещей для Украины.

  • Правительство Великобритании упростило условия для обучения вынужденно переселенным студентам из Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Читайте также:
Кислиця
28 апреля, 2022 четверг
Россия созывает заседание Совбеза ООН в связи с "западными фейками" об Украине, – Кислица
29 апреля, 2022 пятница
"Призрак Киева" получит личный шеврон
Сергій Лавров
30 апреля, 2022 суббота
Отмена санкций, русский язык, демилитаризация: Лавров перечислил условия, выдвигаемые РФ на переговорах с Украиной
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.05
    Покупка 31.05
    Продажа 32.05
  • EUR
    Покупка 32.54
    Продажа 33.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
30 апреля
19:16
В Донецкой области украинские разведчики уничтожили российский беспилотник
19:12
Анджелина Джоли во Львове посетила детей в больнице, пообщалась с волонтерами и вынужденно перемещенными людьми
19:08
Силы обороны освободили 4 населенных пункта в Харьковской области, - Генштаб
19:01
В связи с усиленным комендантским часом в Запорожье Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов
18:57
В Мариуполе россияне в упор расстреляли из танка 5-этажку, в подвале которой укрывались 16 человек. Есть видео
18:38
В результате ракетного удара по Одессе выведена из строя взлетно-посадочная полоса аэропорта
18:38
ЕС в новом пакете санкций растянет введение нефтяного эмбарго против РФ до конца года, - Bloomberg
18:24
Во временно оккупированной Каховке россияне похитили директора школы
18:21
В Сиднее предложили бесплатный общественный транспорт для украинских беженцев
18:12
Роксана Викалюк
Певица Роксана Викалюк и музыканты из Европы сыграли гуцульский "Аркан" на концерте в поддержку Украины в Берлине
18:10
Я благодарен каждому и каждой, кто защищает государственную границу, - Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником
18:02
Из музея в оккупированном Мелитополе рашисты вывозят скифское золото
17:59
Оправдывал вторжение РФ в Украину: в Харьковской области объявили подозрение священнослужителю
17:58
Из российского плена вернули 14 украинцев, в том числе беременную военную
17:41
В Мариуполе россияне разрешили жителям перемещаться между Левобережьем и правобережными районами
17:36
Россия нарушает Женевскую конвенцию – пытается обменять гражданских украинцев на своих военнопленных, - Верещук
17:31
Участники группы "Друга ріка" присоединились к акции в поддержку Украины в Риге
17:26
"Напоследок каждому стреляли в ухо": в Бучанском районе нашли тела замученных мужчин
17:19
Разведка опубликовала данные оккупантов, совершавших военные преступления возле Мариуполя и Запорожья
17:18
The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov едут в американский тур в поддержку Украины
17:14
В Верховной Раде считают необходимым внедрение персональных санкций против Гундяева, духовника Путина Шевкунова и верхушки РПЦ
17:09
Обновлено
Анджелина Джоли посетила Львов. Актрису заметили в одном из кафе
17:06
В результате обстрелов Николаевщины 29 апреля ранения получили пять человек
16:51
В Эстонию прибыли более 34 тыс. украинских беженцев
16:50
Подоляк
"Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга": Подоляк считает, что мобилизация в РФ состоится по принципу "плати или умрешь"
16:46
Николай Патрушев
Призвал РФ признать "Л/ДНР": Офис генпрокурора сообщил о подозрении секретарю совбеза России Патрушеву
16:45
Российские военные снова атаковали украинских пограничников в Черниговской области
16:31
Эксклюзив
90% украинцев положительно относятся к трем мировым лидерам - это Дуда, Джонсон и Байден, - руководитель социологической группы "Рейтинг"
16:25
Центр при СНБО и Генштаб ВСУ призвали блогеров и журналистов не оценивать публично украинскую армию и не снимать места обстрелов и перемещения ВСУ
16:25
"Если не удастся достичь планов в ближайшей перспективе": Минобороны не исключило объявление общей мобилизации в России
16:13
На Запорожье оккупанты обстреляли фермерское хозяйство
16:13
В этот день Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой в бункере под Берлином
16:10
Папа Франциск
Папа Римский Франциск трижды обращался к властям России с просьбой организовать гуманитарный коридор для мирных жителей из Мариуполя, - Il Messaggero
16:07
В Киев из Риги доставили пассажирские автобусы и гуманитарную помощь
15:59
Украина получила 150 тыс. доз вакцины против гепатита В от ЮНИСЕФ
15:51
Эксклюзив
путин
Следующие шаги Путина не изменят общую траекторию и закончатся поражением России, - военный эксперт Мельник
15:46
Главарь "ДНР" анонсировал "большое строительство" в Мариуполе при поддержке России
15:40
Российская компания "Новатек" заявила, что их вагоны с газом, застрявшими в Польше могут взорваться
15:36
Cуд арестовал 51 железнодорожную цистерну с российским и белорусским дизелем для компаний Медведчука
15:30
Эксклюзив
Если бы не ядерная кнопка, ВСУ могли бы дойти до Москвы. Запугивания Путина демонстрируют его слабость, - политолог Таран
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV