Британский колледж предложил бесплатные курсы английского языка для украинских беженцев

Об этом сообщили на сайте колледжа.



Бесплатные курсы английского языка доступны всем взрослым украинцам и членам их семей, которые находятся в Великобритании по программам "Ukraine Family Scheme" и "Ukraine Sponsorship Scheme".



"Программа (ESOL) колледжа помогает взрослым улучшить все аспекты своих языковых навыков. Опытные сотрудники Wirral Met помогают студентам улучшить их чтение, письмо и аудирование и получить общенационально признанную квалификацию", - говорится в сообщении.



Участники также смогут получить информацию о путешествиях, жилье, здравоохранении и рынке труда, а также экскурсии и посещения по Ливерпулю.



В марте колледж производил сбор необходимых вещей для Украины.

Правительство Великобритании упростило условия для обучения вынужденно переселенным студентам из Украины.