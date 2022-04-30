Британский колледж предложил бесплатные курсы английского языка для украинских беженцев
Курсы английского языка для вынужденно переселенных людей из Украины предлагает Wirral Met College бесплатно
Об этом сообщили на сайте колледжа.
Бесплатные курсы английского языка доступны всем взрослым украинцам и членам их семей, которые находятся в Великобритании по программам "Ukraine Family Scheme" и "Ukraine Sponsorship Scheme".
"Программа (ESOL) колледжа помогает взрослым улучшить все аспекты своих языковых навыков. Опытные сотрудники Wirral Met помогают студентам улучшить их чтение, письмо и аудирование и получить общенационально признанную квалификацию", - говорится в сообщении.
Участники также смогут получить информацию о путешествиях, жилье, здравоохранении и рынке труда, а также экскурсии и посещения по Ливерпулю.
В марте колледж производил сбор необходимых вещей для Украины.
- Правительство Великобритании упростило условия для обучения вынужденно переселенным студентам из Украины.
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