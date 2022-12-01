Британский инвестор, пытающийся отсудить $100 млн у Киева, на самом деле гражданин РФ

Британский инвестор в Украине и бенефициарный владелец украинского предприятия ООО "Киев-Терминал", которое пытается отсудить у Китева $100 млн, Тамаз Сомхишвили на самом деле гражданин России. Соответствующее письмо Киевская городская государственная администрация получила от Министерства юстиции Украины, про це пише "Дзеркало тижня".

В документе со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщается, что Тамаз Сомхишвили – гражданин Российской Федерации. Об этом на заседании в Северном апелляционном хозяйственном суде заявил главный специалист отдела организации исковой работы и судебного представительства управления правового обеспечения Департамента экономики и инвестиций КГГА Руслан Павлов.

"Исполнительный орган получил письмо от Министерства юстиции, в котором приводятся следующие данные Главного управления разведки Минобороны. По результатам проверки компании "Киев Терминал" установлено, что конечным бенефициаром компании является гражданин России. Соответствующие материалы направлены суду через электронную систему, чтобы их присоединить к делу", — цитируют его "Українські новини".

В связи с этими новыми данными судебное заседание по делу было перенесено на 20 декабря 2022 года.

Малоизвестная компания "Киев Терминал", бенефициаром которой является российско-грузинский бизнесмен Тамаз Сомхишвили, в 2007 году выиграла тендер на реконструкцию Харьковской площади Киева. Чиновники и правозащитники убеждены в том, что компания изначально не планировала ведение строительных работ. По словам экс-замглавного архитектора Киева Виктора Глебы, даже проект строительства транспортной развязки не был разработан и утвержден, а инвестиционное соглашение было расторгнуто в связи с нарушением закона, подделкой подписей и ложной информацией. В 2013 году инвестиционный договор с согласия обеих сторон был расторгнут.

Но в конце 2018 года, когда уже давно истек срок давности обжалования этого решения, компания "Киев Терминал" обратилась в суд с иском к киевским властям на сумму $100 млн. Судья первой инстанции частично иск удовлетворил, пока дело находится в апелляции.

Сам Тамаз Сомхишвили угрожал инициировать арбитражное разбирательство против Украины, если "не удастся прийти к мирному разрешению спора", ссылаясь на правительственное соглашение между Украиной и Великобританией о поощрении и взаимной защите инвестиций.