Об этом со ссылкой на Times Radio сообщает The Guardian .

По словам бывшего начальника генерального штаба Великобритании, если Украине не удастся деоккупировать захваченные РФ территории, Киев рискует потерять поддержку Запада.

"Если Украина собирается освободить свою территорию от российской оккупации, то они должны это сделать в этом году. В противном случае есть угроза, что поддержка Запада уменьшится. Существует также опасность, что Путин увидит, что время на его стороне, поэтому очень важно, чтобы украинцы действительно совершили наступление эффективно в нужное время", - рассказал Даннат.

В то же время он отметил, что российская армия в результате украинского контрнаступления может развалиться.

"Если по россиянам будут нанесены решительные удары, существует вероятность того, что российский военный дух может дать трещину, и армия РФ может развалиться так, как мы видели вокруг Харькова в сентябре прошлого года", - сказал Даннат, возглавлявший британский генштаб в 2006 - 2009 годах.