Об этом сообщает BoxingNews2 .

"Усик - не крупный врожденный супертяжеловес. После последнего боя он говорил о возвращении в первый тяжелый вес, поскольку ему тяжело держать вес. Я недавно видел его, и он не казался крупным", - сказал Нельсон.

Он добавил, что поэтому считает британца Тайсона Фьюри фаворитом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика.

"Я думаю, что Фьюри докажет свое доминирование в супертяжелом весе и победит Усика. Украинец - выдающийся боец, но Тайсон Фьюри ответил на все вопросы и доказал в боксе все, что мог. Сейчас идеальное время для боя Усика и Фьюри. Он должен состояться в первом квартале года, уже есть потенциальная дата. Нет никаких причин, почему им не следует биться друг с другом в следующем бою", - подытожил Нельсон, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг ), в которой начинал карьеру на профессиональном ринге украинец.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.

20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.

24 февраля стало известно, что Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в феврале 2023 года.

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