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Британский чемпион указал на неожиданную проблему Усика перед боем с Фьюри

26 декабря, 2022 понедельник
14:06
Спорт

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон считает, что Александру Усику будет сложно справиться с Тайсоном Фьюри, поскольку украинец не является врожденным супертяжеловесом

Об этом сообщает BoxingNews2 .

"Усик - не крупный врожденный супертяжеловес. После последнего боя он говорил о возвращении в первый тяжелый вес, поскольку ему тяжело держать вес. Я недавно видел его, и он не казался крупным", - сказал Нельсон.

Он добавил, что поэтому считает британца Тайсона Фьюри фаворитом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика.

"Я думаю, что Фьюри докажет свое доминирование в супертяжелом весе и победит Усика. Украинец - выдающийся боец, но Тайсон Фьюри ответил на все вопросы и доказал в боксе все, что мог. Сейчас идеальное время для боя Усика и Фьюри. Он должен состояться в первом квартале года, уже есть потенциальная дата. Нет никаких причин, почему им не следует биться друг с другом в следующем бою", - подытожил Нельсон, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг ), в которой начинал карьеру на профессиональном ринге украинец.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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Бокс
Тайсон Фьюри
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