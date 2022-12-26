Британский чемпион указал на неожиданную проблему Усика перед боем с Фьюри
Бывший чемпион мира Джонни Нельсон считает, что Александру Усику будет сложно справиться с Тайсоном Фьюри, поскольку украинец не является врожденным супертяжеловесом
Об этом сообщает BoxingNews2 .
"Усик - не крупный врожденный супертяжеловес. После последнего боя он говорил о возвращении в первый тяжелый вес, поскольку ему тяжело держать вес. Я недавно видел его, и он не казался крупным", - сказал Нельсон.
Он добавил, что поэтому считает британца Тайсона Фьюри фаворитом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика.
"Я думаю, что Фьюри докажет свое доминирование в супертяжелом весе и победит Усика. Украинец - выдающийся боец, но Тайсон Фьюри ответил на все вопросы и доказал в боксе все, что мог. Сейчас идеальное время для боя Усика и Фьюри. Он должен состояться в первом квартале года, уже есть потенциальная дата. Нет никаких причин, почему им не следует биться друг с другом в следующем бою", - подытожил Нельсон, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг ), в которой начинал карьеру на профессиональном ринге украинец.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.
- 20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.
- 24 февраля стало известно, что Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в феврале 2023 года.
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