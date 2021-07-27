Британский чемпион предупредил Джошуа и Фьюри об опасном качестве Усика

Об этом сообщает Boxing247 .

По словам бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), Усик обладает идеальной техникой.

"Усик - лучший боец, с которым я дрался. Он обладает идеальной техникой, заставляет людей выглядеть смешно. Работа ног Усика находится на другом уровне. Он фантастически одаренный во всем, что делает", - сказал Беллью, который в 2018 году проиграл Усику в боя за титул асболютно чемпиона мира.

По его убеждению, победить Усика по очкам не под силу ни Джошуа, ни Фьюри.

"Никто не перебоксирует Усика, даже Фьюри. Тайсон растеряется через хорошую работу ног Александра. Если Джошуа позволит создать слишком большой отрыв, то Усик может выйти сухим из воды. Он - большая и опасная угроза. Подумайте о технических способности Усика. Он много на что способен на боксерском ринге ", - уверен Беллью.

Украинец проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против Джошуа.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Джошуа, заявил, что в поединке с Усиком снова ставит все свои достижения на карту .

Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что в контракте на бой с Энтони Джошуа предусмотрена возможность реванша .

Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально

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