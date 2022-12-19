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Британский чемпион не сможет провести бой с Усиком из-за травмы

19 декабря, 2022 понедельник
14:53
Спорт

Британец Даниэль Дюбуа выбыл из-за травмы на полгода и не сможет воспользоваться правом на бой с чемпионом мира WBA украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает BoxingSocial .

По словам менеджера боксера Барри Макгигана, Даниэль Дюбуа травмировался в бою против Кевина Ларены из ЮАР и выбыл на полгода. Поэтому он не сможет воспользоваться статусом обязательного претендента на титул Усика, предоставленного ему Всемирной боксерской ассоциацией.

"У Даниэля разрыв крестообразной связки колена. Только мы получили новость об этом — ему вдруг предложили бой с Усиком, который он не может провести из-за шестимесячного срока восстановления", — сказал Макгиган.

Даниэль Дюбуа является обладателем титула "регулярного" чемпиона WBA. Александр Усик владеет титулом "суперчемпиона" ассоциации.

Украинцы также обязали провести защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против хорвата Филиппа Хрговича. Сам Александр Усик намерен встретиться с британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Усик кроме поясов WBA и IBF обладает титулом WBO (Всемирной боксерской организации).

Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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Бокс
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