Британский чемпион назвал единственного тяжеловеса, которому уступает Усик
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил, что считает лучшим тяжеловесом мира британца Тайсона Фьюри
Об этом он заявил в комментарии DAZN Boxing.
По его словам, украинца Александра Усика он поставил бы на второе место в рейтинге тяжеловесов.
"Необходимо назвать Фьюри, Джошуа... Хотя нужно поставить Усика выше Эй Джея. Пока топ-5 хевивейта - это Фьюри, Усик, Джошуа, Уайлдер. Пятым номером я могу назвать непобедимого молодого бойца или кого-то проверенного. Пожалуй, я выберу Диллиана Вайта", - сказал Хэй, владевший титулами чемпиона мира в первом тяжелом (до 90,7 кг) и сверхтяжелом весе.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
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