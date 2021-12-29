Британский чемпион назвал боксера, который устроит "битву века" с Ломаченко

Об этом сообщает DAZN.

По его мнению, наиболее ожидаемым в легком весе (до 61,2 кг) является поединок между Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко.

"Это большое сражение для легкого веса. Он может сделать имя Дэвиса самым громким в боксе, если Джервонта победит Василия Ломаченко. На пути к организации этого боя будет много препятствий, но если его устроят в 2022 году, то вы увидите битву на век. Мне нравятся оба бойца, и в поединке между Ломаченко и Джервонтой очень много стояло бы на кону", – сказал Беллью.

Джервонта Дэвис является "регулярным" чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Василий Ломаченко – владеет интерконтинентальным титулом WBO (Всемирной боксерской организации).

Тони Беллью является бывшим чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

29 декабря стало известно, что абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос дал согласие провести поединок против Василия Ломаченко.

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