Британский чемпион, который назвал Землю "плоской", объяснил, почему Усик сильнее лучшего боксера мира

Об этом сообщает Sky Sports.



По словам Форча, Усик очень большой, и это преимущество, если украинец сразится с мексиканцем Саулем Альваресом.



"Любой топовый боец в полутяжелом и, безусловно, в первом тяжелом весе был бы угрозой для "Канело". Неизвестно, может ли Александр Усик спуститься обратно в первый тяжелый вес, но он положил глаз на самый большой в мире дивизион - на хевивейт. Впрочем, я думаю, что Усик победил бы Канело. Он очень велик и сильнее его", - сказал экс-чемпион мира Карл Фроч.

Карл Фроч завершил спортивную карьеру в 2014 году, был многократным чемпионом мира по версиям WBC (Всемирный боксерский совет), IBF (Международная боксерская федерация) и WBA (Всемирная боксерская ассоциация).

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Александр Усик - чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).