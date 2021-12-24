Британский чемпион, который назвал Землю "плоской", объяснил, почему Усик сильнее лучшего боксера мира
Бывший чемпион мира Карл Фроч убежден, что украинский боксер Александр Усик способен победить абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Форча, Усик очень большой, и это преимущество, если украинец сразится с мексиканцем Саулем Альваресом.
"Любой топовый боец в полутяжелом и, безусловно, в первом тяжелом весе был бы угрозой для "Канело". Неизвестно, может ли Александр Усик спуститься обратно в первый тяжелый вес, но он положил глаз на самый большой в мире дивизион - на хевивейт. Впрочем, я думаю, что Усик победил бы Канело. Он очень велик и сильнее его", - сказал экс-чемпион мира Карл Фроч.
Карл Фроч завершил спортивную карьеру в 2014 году, был многократным чемпионом мира по версиям WBC (Всемирный боксерский совет), IBF (Международная боксерская федерация) и WBA (Всемирная боксерская ассоциация).Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Александр Усик - чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- В 2019 году экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч признался, что считает Землю плоской.
- 15 декабря стало известно, что бой Александра Усика против Сауля Альвареса может состояться в промежуточном весе.
- 23 декабря американский боксер Рой Джонс заявил, что Альваресу нет смысла проводить бой против Усика.
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