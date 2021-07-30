Британский чемпион, который "надломил Ломаченко", объявил об окончании карьеры

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В своем Instagram Люк Кэмпбелл написал, что заканчивает боксерскую карьеру.

"В последние годы моя карьера все больше напоминала американские горки, а теперь пришло время полностью посвятить себя семье", - написал Люк Кэмпбелл.

В августе 2019 года британец проиграл Василию Ломаченко в объединительном поединке за титулы чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Люк Кэмпбелл является олимпийским чемпионом-2012, владел титулом "временного" чемпиона WBC, который проиграл в январе в бою против Райана Гарсии.

Напомним, в марте британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что надломил Василия Ломаченко , что привело к поражению украинца от американца Теофимо Лопеса.