Об этом подчеркивает военный аналитик Майкл Кларк.

По его словам, ВСУ имеет одну дивизию на юге, как и на северо-востоке, и еще одну в резерве, которую они могут использовать для нападения на "сухопутный мост России между Херсонской областью и Донбассом". Речь идет о территории между Херсонской и Донецкой областью через Запорожскую область, которая сейчас находится под контролем РФ.

Другая возможность, по словам Кларка, заключается в том, что, если ВСУ не признают нужным усиление на Донбассе, они будут использовать свои резервные войска, возможно, чтобы продвинуться прямо на юг, "разделить сухопутный мост, соединивший Россию с Крымом (имеется в виду Керченский мост, - ред.)

"Это был бы большой шаг, чтобы открыть совершенно новый фронт", – уверен Кларк.

Он констатирует, что внизу, на юго-западе, в Херсонской области, ВСУ добились немалых успехов на широком фронте – 160 км.

12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных решистами территорий.

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю свободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.

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