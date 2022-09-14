English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Британский аналитик назвал условия для повторения "харьковского прорыва" на Юге Украины

Британский аналитик назвал условия для повторения "харьковского прорыва" на Юге Украины

14 сентября, 2022 среда
18:35
Мир

"Харьковский прорыв" в ближайшие дни будет иметь решающее значение для того, сможет ли Украина совершить такой же прорыв на Юге

Об этом подчеркивает военный аналитик Майкл Кларк.

По его словам, ВСУ имеет одну дивизию на юге, как и на северо-востоке, и еще одну в резерве, которую они могут использовать для нападения на "сухопутный мост России между Херсонской областью и Донбассом". Речь идет о территории между Херсонской и Донецкой областью через Запорожскую область, которая сейчас находится под контролем РФ.

Другая возможность, по словам Кларка, заключается в том, что, если ВСУ не признают нужным усиление на Донбассе, они будут использовать свои резервные войска, возможно, чтобы продвинуться прямо на юг, "разделить сухопутный мост, соединивший Россию с Крымом (имеется в виду Керченский мост, - ред.)

"Это был бы большой шаг, чтобы открыть совершенно новый фронт", – уверен Кларк.

Он констатирует, что внизу, на юго-западе, в Херсонской области, ВСУ добились немалых успехов на широком фронте – 160 км.

  • 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
  • Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
  • Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных решистами территорий.
  • 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю свободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
война с Россией
Великобритания
Читайте также:
Дмитро Марченко
12 сентября, 2022 понедельник
Россиянам дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными, - генерал Марченко о ситуации на Юге
Королева Єлизавета ІІ
13 сентября, 2022 вторник
Джонсон рассказал подробности встречи с Елизаветой II за два дня до ее смерти
Ірина Геращенко
13 сентября, 2022 вторник
Ирина Геращенко: "Включение депутатов от ОПЗЖ и партии Шария в эфир марафона – это ползучая легализация пророссийских сил"
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 сентября
20:35
Укрзализныця возобновляет рейсы на деоккупированную Харьковщину. Расписание
20:29
"Повар Путина" Пригожин лично рекрутирует заключенных на войну с Украиной
20:21
Венгрия
Венгрия согласилась продолжать действия санкций ЕС против России
20:07
Чек России мы предъявим очень большой: глава Укрэнерго о причиненном ущербе энергетической инфраструктуре Украины
19:57
Антониу Гутерреш
Генсек ООН обсудил с Путиным продление "зернового соглашения"
19:45
Может произойти крушение российских вооруженных сил, - экс-маршал ВВС Британии
19:42
Группа стран-кредиторов отсрочила долговые выплаты Украины до конца 2023 года
19:30
Обновлено
Кривой Рог
Россия ударила 8 крылатыми ракетами по Кривому Рогу
19:24
Проход десантных катеров “Серна” Каспийской флотилии через Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советском отказались праздновать дни города из-за войны в Украине
19:24
Главы МИД Литвы и Ирландии посетили порт в Одессе
19:21
ВСУ отразили наступление РФ в направлении Соледара
19:19
Байден определился с кандидатурой посла в России: кто им станет
19:16
На фото Каховская ГЭС
Российские оккупанты навезли более 100 единиц техники в район Каховской ГЭС, - депутат облсовета Хлань
19:12
Россияне спасают ПВО и эвакуируют свою технику из Украины
19:07
Достойная "награда" за то, что этот человек натворил. Шмыгаль прокомментировал приговор предателю из Кабмина
19:05
Латвийский Конституционный суд признал законным снос советских памятников
19:00
Анонс
"Информационная оборона" или политическая цензура? Онлайн-проект "Имена собственные"
19:00
В Украине "денацифицировался" подполковник армии РФ
19:00
В оккупированной Горловке до 50 военных написали рапорты об отказе воевать
18:51
ВСУ уничтожили продовольственный склад россиян на Донетчине
18:49
Российские оккупанты выпустили две ракеты по пригороду Запорожья, - ОВА
18:43
Сергей Шойгу
Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ
18:40
На фото потери россиян
"Сначала вертушка отработала, потом миномет и из танка в 15 метрах прилетело": оккупант об обстрелах ВСУ, - перехват
18:38
"Шахтер" – "Селтик": стартовые составы на матч Лиги чемпионов
18:35
На Харьковщине с 6 сентября ВСУ деоккупировали около 388 населенных пунктов, - Маляр
18:34
РФ масштабно бьет по Украине: с начала суток зафиксировано 8 ракетных, 4 авиаудара и 15 обстрелов из РСЗО
18:31
Кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец. Церемония прощания с королевой продлится 4 дня
18:10
Германия передала Украине еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов
18:05
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Двести уголовных дел за военные преступления на деоккупированных территориях - это только начало, - советник главы МВД Денисенко
17:59
Зеленский заменил главу Национальной службы посредничества и примирения
17:53
Петр Порошенко
Порошенко на MSNBC: не существует никакой другой структуры, кроме НАТО, которая может обеспечить безопасность
17:50
У Украины будет достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль
17:48
В России ликвидирован профсоюз журналистов и работников СМИ
17:47
Депутаты Европарламента хотят запретить выдачу виз военным и чиновникам РФ и Белоруссии
17:46
Тайвань изучает украинский опыт ведения информационной войны на случай нападения Китая
17:34
Новая почта
Новая почта снизила стоимость доставки в Польшу
17:31
Цуренко победила российскую теннисистку в 1/8 финала турнира в Словении
17:27
Пашинян попросил у ОДКБ военную помощь в конфликте с Азербайджаном
17:08
"Все отступающие войска будут уничтожены": РФ создает "заградотряды", чтобы российские солдаты не бежали с поля боя
17:08
"Пустые рамы": Польша подаст заявления в Россию относительно разграбленных произведений культуры
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV