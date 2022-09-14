Британский аналитик назвал условия для повторения "харьковского прорыва" на Юге Украины
"Харьковский прорыв" в ближайшие дни будет иметь решающее значение для того, сможет ли Украина совершить такой же прорыв на Юге
Об этом подчеркивает военный аналитик Майкл Кларк.
По его словам, ВСУ имеет одну дивизию на юге, как и на северо-востоке, и еще одну в резерве, которую они могут использовать для нападения на "сухопутный мост России между Херсонской областью и Донбассом". Речь идет о территории между Херсонской и Донецкой областью через Запорожскую область, которая сейчас находится под контролем РФ.
Другая возможность, по словам Кларка, заключается в том, что, если ВСУ не признают нужным усиление на Донбассе, они будут использовать свои резервные войска, возможно, чтобы продвинуться прямо на юг, "разделить сухопутный мост, соединивший Россию с Крымом (имеется в виду Керченский мост, - ред.)
"Это был бы большой шаг, чтобы открыть совершенно новый фронт", – уверен Кларк.
Он констатирует, что внизу, на юго-западе, в Херсонской области, ВСУ добились немалых успехов на широком фронте – 160 км.
- 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
- Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
- Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных решистами территорий.
- 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю свободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.
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