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Британский актер Марк Стронг стал послом платформы United24

28 сентября, 2023 четверг
02:37
Культура

Известный актер из Великобритании Марк Стронг стал новым послом платформы United24 – он будет работать по направлению "Образование и наука"

Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Имеем отныне и нового посла нашей фандрейзинговой платформы United24. Им стал британский актер Марк Стронг. Мы говорили сегодня, и я поблагодарил за решение Марка работать по направлению "Образование и наука". Его целью будет сбор средств на восстановление украинских школ. Наша задача – дать всем украинским детям возможность учиться в школе, а не дистанционно там и тогда, где и когда это уже позволяют условия безопасности", - сказал он.

По его информации, благодаря платформе United24 уже было собрано более 470 миллионов долларов.

"Почти полмиллиарда благотворительных взносов из более чем 110 стран мира. Разные страны, разный уровень взносов. Это и люди помогают – обычные люди, и компании. Я благодарю всех", - отметил Глава украинского государства.

Глава Минцифры Михаил Федоров добавил , что Марк Стронг играл в фильмах "Шерлок Голмс", "Кингсмен" "Игра в имитацию", а теперь будет помогать восстанавливать украинские школы.

  • Напомним, еще один посол Андрей Шевченко стал внештатным советником президента Украины.
Кино
Владимир Зеленский
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