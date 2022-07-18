Об этом сообщает Reuters.

18 июля температура воздуха в некоторых частях Англии поднялась выше 37 ºC. По прогнозам, столбик термометра может достичь в ближайшем будущем и рекордных для страны 38,7 ºC.

Аэропорт Лутон сообщил в твиттере, что полеты были приостановлены, с тем чтобы обеспечить "существенный ремонт взлетно-посадочной полосы после того, как высокая температура поверхности привела к подъему полосы земли".

Согласно данным FlightRadar24, около 14 рейсов, которые должны были приземлиться в Лутоне, 18 июля днем были перенаправлены в другие аэропорты.

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